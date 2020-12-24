Кулеба розповів, чому Україна не закрила авіасполучення з Великою Британією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на даний момент немає підстав закривати авіасполучення з Великою Британією.

«У нас на даний момент дуже обмежене, зведене до критичного мінімуму, авіасполучення з Британією. Ситуація залишається контрольованою. Ми уважно стежимо за розвитком дискусії щодо нового штаму в ЄС, і зараз не бачимо підстав для того, щоб закривати повністю авіасполучення з Великою Британією», – зазначив він.

За його словами, це питання буде розглядатися, якщо рівень загрози істотно підвищиться. «Але зараз я вважаю, що ми не повинні приймати рішення поспішно тільки тому, що хтось його теж прийняв, ми повинні мати свою політику, зважувати свої ризики і вплив того чи іншого явища конкретно на нашу країну», – додав Кулеба.

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Зазначимо, що посольство України в Великії Британії рекомендує українським громадянам відмовитись від поїздок до Сполученого Королівства.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що Україна поки не закриватиме авіасполучення з Великою Британією.

Зазначимо, що посольство України в Великії Британії рекомендує українським громадянам відмовитись від поїздок до Сполученого Королівства.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу, який на 70% більш заразний, ніж звичайний.