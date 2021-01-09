Степанов пояснив необхідність посиленого карантину

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що посилений карантин допоможе запобігти екстреному введенню жорсткого локдауну в країні.

«Якби ми вчора не ввели посилені протиепідемічні заходи, вже орієнтовно за 3 тижні довелося б вводити справжній локдаун — з повною забороною громадянам покидати домівки, окрім тих, хто забезпечує ключові інфраструктури держави. Уряд попередив про посилення карантину за місяць до його введення. 9 грудня була офіційно оприлюднена постанова Кабінету Міністрів. За цей час бізнес міг підготуватися — спланувати графік відпусток чи новий формат роботи, наприклад, доставки. Люди, у свою чергу, мали можливість завчасно придбати товари, які їм будуть необхідні протягом 16 днів», – зазначив він.

Також Степанов наголосив на дотриманні обмежень.

«Логіка цих обмежень абсолютно очевидна. Наприклад, є супермаркет, у якому є безліч товарів. І є 100 людей, яким потрібно зробити покупки. 20 людей підуть у супермаркет, аби придбати їжу, ще 20, щоб придбати засоби гігієни, ще 20 — по новий посуд чи побутову техніку. А інші — придбати одяг, батарейки і шкарпетки. Якщо вводяться обмеження на реалізацію певних товарів у приміщенні магазину, то люди замовляють ці товари через інтернет-магазини, таким чином, зменшуються контакти між людьми. Тобто зі 100 осіб, які могли б перебувати в супермаркеті, там будуть лише 40. Ймовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточення, зменшується в рази», – зазначив міністр.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я України пояснили, чим можна торгувати в магазинах та кіосках в період посиленого карантину.

Нагадаємо, з 8 по 24 січня 2021 року в Україні діє посилений карантин.