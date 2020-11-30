Ефективність вакцини Moderna проти важких випадків COVID-19 склала 100%

Американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини проти важких випадків коронавірусної хвороби COVID-19 становить 100%.

«Цей позитивний первинний аналіз підтверджує здатність нашої вакцини запобігати захворюванню на COVID-19 з ефективністю 94,1% (раніше вона була 94,5%) і, що важливо, здатність запобігати важкого перебігу хвороби COVID-19. Ми віримо, що наша вакцина забезпечить новий потужний інструмент, який може змінити хід цієї пандемії і допомогти запобігти важкких захворювань, госпіталізації і смерті», – йдеться в повідомленні.

Учасниками випробувань стали більше 30 000 людей. Серед них на важку форму коронавіруса перехворіли 30 осіб. Всі вони були в групі, що отримала плацебо. Серед добровольців, які отримали вакцину, ніхто COVID-19 у важкій формі не захворів.

Тепер Moderna подасть заявку на схвалення застосування своєї вакцини від коронавіруса в регуляторні органи США і ЄС.

Раніше в ВООЗ заявили, що остання інформація про ефективність розроблюваних вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 дає підстави сподіватися, що пандемію можна зупинити.

Зазначимо, що компанії Pfizer і BioNTech завершили випробувальний період своєї вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19. Її ефективність зросла до 95%.

Нагадаємо, обмежені поставки вакцини від COVID-19 почнуться в першій половині 2021 року.

Підкреслимо, що консультацію лікаря в Україні можна отримати не виходячи з дому.