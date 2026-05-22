З начальника Чернігівського ТЦК стягнуть 4 мільйони гривень, а у його дружини конфіскують Toyota Camry Hybrid

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін рішення про конфіскацію цього майна як необґрунтованих активів Артема Требесова. ДБР та НАЗК довели, що елітні авто з’явилися у родини в 2023–2024 роках, коли посадовець працював на Харківщині, а їхні офіційні доходи не відповідали таким покупкам.

Йдеться про кросовер BMW X6 за 4 млн грн, який поспіхом оформили на рідну тітку, та Toyota Camry дружини. На суді військком переконував, що не має стосунку до БМВ, а на Тойоту безробітна дружина заробила б’юті-послугами. Суд ці аргументи відхилив, проте посадовець уже оскаржує вердикт у Верховному суді, який 28 квітня відкрив касаційне провадження.