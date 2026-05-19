РПГ, гранати, набої: на Миколаївщині виявили схрон зброї

Понад 1 500 різнокаліберних набоїв, 19 різновидових гранат та ручний протитанковий гранатомет приховав у господарчій споруді фігурант. Поліцейські вилучили озброєння та направили на проведення експертних досліджень. Поліцейські затримали чоловіка у процесуальному порядку та повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує до семи років ув’язнення.

Викрили та припинили злочинну діяльність 50-річного зловмисника слідчі та оперативники Вознесенського райуправління за оперативного супроводу Вознесенського районного відділу регіонального управління СБУ та під процесуальним керівництвом Вознесенської окружної прокуратури.

У ході досудового розслідування поліцейські провели санкціонований обшук за місцем проживання фігуранта у селищі Веселинове. Під час слідчих дій у господарчій споруді на його подвір’ї оперативники виявили, а слідчі вилучили понад 1 500 набоїв різного калібру, 19 гранат та ручний протитанковий гранатомет.

Усе вилучене направили на проведення експертних досліджень. Слідчі затримали зловмисника у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Затриманому загрожує до семи років позбавлення волі.

Найближчим часом, за клопотанням слідчих поліції, суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють канали надходження до фігуранта озброєння.

Шановні громадяни, звертаємо вашу увагу, що відповідно до ч. 3 ст. 263 Кримінального кодексу України особі гарантується звільнення від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Вознесенське районне управління поліції