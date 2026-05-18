Очевидці зафіксували зіткнення двох військових літаків: відео трагедії шокувало світ

Два літаки ВМС США зіткнулися в повітрі під час авіашоу Gunfighter Skies на авіабазі Маунтін-Хоум в штаті Айдахо. Пілоти катапультувалися після катастрофи.

ро це повідомили очевидці в неділю, 17 травня.

Інцидент стався за участю військових літаків Boeing F/A-18E/F Super Hornet та Boeing EA-18G Growler. Перший з них — палубний багатоцільовий винищувач, другий — літак радіоелектронної боротьби. Їхня загальна вартість перевищує 100 млн доларів.

На відео, яке з’явилося в соцмережах, видно, що літаки зіткнулися в повітрі, перш ніж спалахнули та розпалися на уламки.

Також на кадрах авіакатастрофи можна спостерігати, що після зіткнення на землю спустилися чотири парашути. Це свідчить про те, що члени екіпажу покинули літаки до того, як вони розбилися.

обидва екіпажі безпечно катапультувалися після зіткнення літаків. Їх знайшли неушкодженими.

Авіабазу Маунтін-Хоум було закрито після аварії. На місце події прибули аварійно-рятувальні бригади, які повинні загасити пожежу, яка виникла після падіння літаків.

Військові проведуть розслідування причин інциденту, який стався на другий день проведення традиційного авіашоу.