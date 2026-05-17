На Хмельниччині попрощалися із загиблим під час збройного нападу поліцейським Сергієм Чорним

Сьогодні Хмельниччина у скорботі провела в останню путь капітана поліції Сергія Чорного, який загинув внаслідок озброєного нападу на поліцейський екіпаж під час виконання службових обов’язків.

Йому було лише 33 роки. Батьки втратили сина, дружина — чоловіка, а 8-річний син та 5-річна донечка залишилися без тата.

Попрощатися із Сергієм прийшли рідні та близькі, друзі, побратими, колеги-поліцейські, керівництво ГУНП в Хмельницькій області, представники місцевої влади та жителі громади. Люди не стримували сліз.

Сергій Чорний народився у Деражні 7 жовтня 1992 року. Після закінчення Львівського державного університету внутрішніх справ у 2014 році повернувся на рідну Хмельниччину та розпочав службу у правоохоронних органах.

Упродовж багатьох років він працював у різних підрозділах поліції області. Колеги згадують Сергія як надзвичайно порядну, відповідальну та щиру людину, яка завжди була готова допомогти, підтримати і ніколи не залишалася осторонь чужої біди.

З січня 2024 року Сергій Чорний працював на посаді інспектора сектору реагування патрульної поліції відділу поліції № 3 Хмельницького районного управління поліції.

Під час церемонії прощання начальник ГУНП в Хмельницькій області Руслан Герасимчук висловив співчуття родині загиблого та подякував Сергію за віддану службу.

«Сьогодні ми прощаємося не лише з поліцейським — ми прощаємося з людиною честі, мужнім офіцером і справжнім побратимом. Сергій до останнього подиху залишався вірним Присязі та своєму обов’язку. Він віддав життя, захищаючи людей і закон. Це непоправна втрата для всієї поліцейської родини Хмельниччини. Пам’ять про нього назавжди залишиться у наших серцях», — зазначив очільник поліції області.

Поховали Сергія Чорного з усіма поліцейськими почестями.

У нього залишилися рідні, друзі, колеги, для яких він назавжди залишиться світлою, доброю і сильною людиною.

Колектив поліції Хмельниччини висловлює щирі співчуття родині загиблого. Світла пам’ять Герою. Вічна шана та вдячність за службу.