Якщо ти хочеш допомогти Батьківщині у боротьбі з ворогом, але не бачиш саме ні в піхоті, ні тим паче штурмовиком, то ти маєш можливість долучитися до Інженерних військ України, батальйони яких є майже при кожній бригаді ЗСУ.

Що роблять Інженерні війська України?

Призначення: інженерно-саперні, штурмові, інженерно-дорожні, мостобудівельні (мостові), понтонно-мостові (понтонні), переправочно-десантні (амфібійні), позиційні, маскувальні, польового водопостачання (добування і очищення води), інженерно-будівельні тощо. ЗС держав, що мають ядерну зброю, також включають спеціальні інженерні частини для застосування ядерних мін (фугасів).

Організаційно Інженерні війська входять до об’єднань, з’єднань і частин різних видів ЗС. Під час воєнних дій вони виконують завдання інженерного забезпечення, що потребують спеціальної підготовки особового складу, застосування різноманітної інженерної техніки й інженерних боєприпасів, зокрема здійснюють інженерну розвідку, фортифікаційні обладнання місцевості, облаштовують або знищують інженерні загородження (насамперед мінні поля), переправи, дороги, мости, злітно-посадкові смуги, портові споруди та ін.

Населення, що мешкало на українських землях, для захисту від кочовиків зводило досить складні й протяжні дерев’яно-земляні укріплення.

Одним з найкращих в Західних областях серед інженерних підрозділів є батальйон “Тиса”, який підпорядковується 128-й ОГШБр!

Долучайся до Інженерних військ України!