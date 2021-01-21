В МОЗ пояснили, чому закуповувати вакцини від COVID-19 для України буде міжнародна організація

Заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова заявила, що досвід компанії Crown Agents, яку влада України вибрала для закупівлі і поставки в Україну вакцини від коронавірусу COVID-19, дозволить швидше отримувати препарати від виробників.

«Міністерство охорони здоров’я планує закуповувати вакцину різних виробників, тому статус резидента Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і широко розгалужена мережа в світі, досвід закупівлі вакцин і лікарських засобів дає перевагу Crown Agents Ltd отримувати від виробників вакцину від COVID-19 для України якнайшвидше», – зазначила вона.

За її словами, Crown Agents має представництва в 14 країнах і досвід співпраці зі світовими фармвиробниками. Зараз компанія розробляє детальні операційні плани кінцевих розподілів вакцини Oxford/AstraZeneca, яка може зберігатися за температури від +2 градусів до +8 градусів.

Крім того, Crown Agents активно бере участь в поширенні на заморських територіях Великобританії вакцини виробництва Pfizer, яка вимагає зберігання за температури -70 градусів і, відповідно, жорсткі умови і вимоги до транспортування.

«Це включає планування, перевезення до локальних аеропортів з подальшим транспортуванням до місць призначення. Тут важливо зазначити, що такі вимоги полягали в дотриманні наднизьких температур, які повинні відповідати належній виробничій практиці дистрибуції, оскільки вакцина упаковується у відповідну тару з сухим льодом, а терміни кінцевого розподілу обмежені в часі і виконуються протягом 84 годин», – додала вона.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що закупівлею вакцин від коронавірусу для України буде займатися міжнародна органазація Crown Agent, а не державне підприємство «Медазкупівлі».

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання на територію України 1,9 млн вакцин компанії Sinovac Biotech.