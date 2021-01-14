Бізнес почнуть штрафувати за клієнта без маски

З сьогоднішнього дня, 14 січня 2021 року, набуває чинності закон про штрафи для бізнесу за відсутність масок у клієнтів і персоналу, який Верховна Рада прийняла 17 грудня 2020 року.

Ним передбачаються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі від 200 до 300 (від 3400 грн до 5100 грн) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян для юридичної особи, фізичної особи-підприємця за:

допуск особи у громадські будинки, споруди, де здійснюється обслуговування населення, та громадський транспорт у період дії карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, без попередження, донесеного в будь-якій формі та в будь-який спосіб, про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту органів дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що закриває ніс та рот, у тому числі виготовлений самостійно;

відсутність реагування на перебування в таких місцях осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту (усне зауваження про необхідність одягнути засіб індивідуального захисту, припинення обслуговування, виклик представника Національної поліції з повідомленням про адміністративне правопорушення).

Складати постанови про накладення штрафів та застосування фінансових санкцій уповноважені посадові особи територіальних органів центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Раніше президент Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність масок.

Штраф складе від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 170 грн до 255 грн).