У ЄС схвалили вакцину BioNTech і Pfizer

Європейська комісія схвалила використання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19, розробленої компаніями BioNTech і Pfizer.

Відзначається, що незабаром країни Євросоюзу зможуть приступити до вакцинації.

«Сьогодні ми додамо важливу главу в історію європейського успіху. Ми схвалили першу безпечну і ефективну вакцину проти COVID-19. Скоро з’являться нові вакцини. Дози вакцини, затверджені сьогодні, будуть доступні для всіх країн ЄС, в один і той же час, на одних і тих же умовах.

Майбутні європейські дні вакцинації також стануть великим моментом єдності. Це хороший спосіб закінчити цей важкий рік і почати перегортати сторінку цієї пандемії», – зазначила глава ЄК Урсула фон дер Ляйен.

Раніше Управління з питань якості продовольства і медикаментів Сполучених Штатів Америки підтвердило ефективність вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 компаній Pfizer і BioNTech.

Нагадаємо, COVID-вакцина від Pfizer поліпшила свою ефективність.