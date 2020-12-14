Комітет ВР пообіцяв профінансувати безкоштовну вакцинацію в Україні

Держава повністю профінансує безоплатну вакцинацію населення від коронавірусної інфекції COVID-19. Про це написав у Facebook голова парламентського комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Також Національна служба здоров’я України отримує всі необхідні кошти для розрахунків з медичними закладами, що займаються лікуванням хворих на коронавірус.

За словами Радуцького, у Бюджетному кодексі буде збережено вимогу щодо фінансування програми медичних гарантій у розмірі не менше ніж 5% ВВП.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна отримала від COVAX офіційне схвалення запиту на отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, що вакцинація в Україні може розпочатися 1 березня 2021 року, а українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.