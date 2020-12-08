У ВР зареєстровано законопроект, що відновлює повноцінну роботу НАЗК

Група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді законопроект №4470 про внесення змін до закону «Про запобігання корупції», який відновлює повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції.

«Пропонується відновити повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції, у тому числі щодо суддів та суддів Конституційного суду, з встановленням окремих особливостей щодо порядку реалізації Національним агентством повноважень стосовно них, що спрямовані на забезпечення неухильного дотримання гарантій їхньої незалежності», – йдеться в пояснювальній записці.

Законопроектом передбачається, що скласти адміністративний протокол судді, судді Конституційного Суду України може тільки голова НАЗК або його заступник – із обов’язковим повідомленням про це Вищої ради правосуддя і голови Конституційного Суду.

Протокол вручається судді, судді Конституційного Суду України виключно шляхом надіслання його судді засобами поштового зв’язку із наданням йому можливості надати свої письмові зауваження і заперечення, або відмовитись від його підписання з наведенням відповідних мотивів.

Надання таких пояснень можливо шляхом їх надіслання засобами поштового зв’язку або особисто суддею, суддею Конституційного Суду України за можливої присутності відповідно інспектора Вищої ради правосуддя чи голови Конституційного Суду України (або його заступника).

НАЗК матиме повноваження передавати протокол про адміністративне правопорушення до суду лише у разі отримання від судді, судді Конституційного Суду пояснень (заперечень) на протокол, або за спливом відведеного законом строку для їх надання.

Нагадаємо, 28 жовтня 2020 року Конституційний Суд України визнав неконституційними низку положень закону України «Про запобігання корупції» та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації.