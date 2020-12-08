Україна подала першу частину заявки на отримання вакцини від COVID-19

Глобальний альянс із вакцин та імунізації (ГАВІ) отримав від України першу частину заявки до світової ініціативи COVAX. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я.

Завдяки їй країна зможе отримати необхідні дози вакцини від COVID-19 для 20% населення, тобто 8 млн доз, якими провакцинують 4 млн українців.

Також було визначено 12 пріоритетних груп населення, які сукупно охоплюють майже 21 млн людей (20 866 390), або 50% населення України. До них входять працівники сфери охорони здоров’я, військові, освітяни, люди похилого віку та особи, які проживають у соцзакладах, люди із супутніми захворюваннями тощо.

«Україна послідовно виконує умови участі в глобальній ініціативі COVAX, аби забезпечити громадян захистом від COVID-19. Перша партія вакцин вже на початку 2021 року забезпечить до 5% обсягу доз, який ми маємо отримати. Наразі триває підготовка логістичних маршрутів, щоби незалежно від необхідного вакцинам температурного режиму ми могли ефективно їх використати», — зазначив в. о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін.

8 грудня міністр охорони здоров’я Максим Степанов обговорив поставки вакцин проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україну з тимчасовою повіреною у справах Сполучених Штаті Америки в Україні Крістіною Квін.

7 грудня повідомлялося, що підготовка до закупівлі вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19 та масова вакцинація українців знаходяться на контролі президента України Володимира Зеленського.

Раніше глава комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки і оборони України Сергій Комісаренко заявив, що масова вакцинація українців проти COVID-19 почнеться не раніше червня-липня 2021 року.

Нагадаємо, українці, які відносяться до групи ризику, зможуть розраховувати на безкоштовне отримання вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19.