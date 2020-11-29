У МОЗ України заявили про поліпшення ситуації з COVID-ліжками

В Україні покращилася ситуація з ліжками в COVID-лікарнях. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

На сьогодні в лікарнях зайняті 56 527 ліжок для хворих на коронавірус (47,5%). При цьому немає жодного регіону, де були б заповнені більш 70% ліжок.

Найбільш напружена ситуація з ліжко-місцями в Миколаївській (65,6%), Кіровоградській (65,1%), Полтавській (64%), Запорізькій (60,3%) та Чернігівській (59,6%) областях. У Києві зайняті 53,8% ліжок.

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов зявив, що забезпечених киснем ліжок для хворих COVID-19 вистачає.

Підкреслимо, що консультацію лікаря в Україні можна отримати не виходячи з дому.

Зазначимо, вчора Україна вийшла на 7-е місце в світі за розповсюдженням COVID-19.