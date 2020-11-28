Ліки при коронавірусі COVID-19

Коронавірусна інфекція COVID-19 стала головною проблемою 2020 року. На сьогоднішній день підтверджених випадків захворювання більш 61,5 мільйона, при цьому пандемія вже забрала життя майже 1,5 мільйона осіб.

В Україні ж зараз 362 473 активних випадків і 12 093 померлих. За весь час в країні ковідом заразилися 709 701 осіб, а вилікувалися – 335 135 осіб.

Вчені активно працюють над розробкою вакцини, поставки якої повинні початися в кінці цього – на початку наступного року. І судячи з результатів досліджень, деякі з них мають дуже високу ефективність: у Pfizer и BioNTech – 95%, у Moderna – 94,5%.

Нагадаємо, що Україна також однією з перших отримає так необхідну вакцину. Підкреслюється, що пріоритет у щепленні отримають медичні працівники, військові, вчителі, особи з групи ризику, зокрема люди, старші 60 років.

Як стало відомо, вартість вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 складе 7 доларів.

Ну а поки її ще немає, хотілося б розповісти, чим саме лікують людей, що заразилися на коронавірус.

УВАГА! САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ ЗАВДАТИ ШКОДИ ВАШОМУ ЗДОРОВ’Ю. Усі препарати слід вживати лише за призначенням вашого лікаря після відповідної консультації.

Так, Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України на своєму сайті дає перелік таких ліків при COVID-19:

Антисептики: Етанол, Перекис водню, Гіпохлорит натрію, Пропанол, Молочна кислота.

Жарознижувальні засоби: Ібупрофен, Парацетамол, Кислота ацетилсаліцилова.

Противірусні засоби: Ремдесивір, Фавіпіравір, Лопінавір / ритонавір.

Ліки, які впливають на імунну відповідь: Тоцилізумаб, Гідроксихлорохін, Імуноглобулін для внутрішньовенного застосування (IVIG).

Антибіотики для лікування ускладнень при COVID-19: Антибактеріальні / протимікробні лікарські засоби для системного застосування, Азитроміцин.

У свою чергу лікар, глава дослідницької лабораторії ReeLabs в Мумбаї Олександр Кухарчук розповів про декілька схем лікування при коронавірусі:

Лікування на ранніх етапах. Основна мета – попередити розвиток важких форм COVID-19 шляхом зменшення вірусного навантаження. Лікування при підозрі на коронавірусну пневмонію. Застосовується до проведення комп’ютерної томографії легенів. Мета – максимально знизити інтенсивність ймовірного розмноження і поширення коронавіруса в легких, а також попередження приєднання бактеріальної інфекції. Лікування діагностованої на комп’ютерній томограмі коронавірусної пневмонії легкого та середнього ступеня тяжкості. В даному випадку метою є попередження розвитку важкої пневмонії. Попередження розвитку постковідного фіброзу легенів. Лікування постковідного синдрому з серцево-судинними та неврологічними порушеннями знаходиться в стадії розробки.

Він торкнувся першої схеми, яка підходить тим людям, які:

Контактери першого рівня: ви контактували з людиною, яка точно захворіла на COVID-19 або у вас в родині хтось хворіє на COVID-19.

Контактери другого рівня – це всі, хто мав тривалі контакти, особливо в замкнутому просторі, з контактером першого рівня.

Вам здається, що ні з ким із хворих ви не контактували, але у вас з’явилися респіраторні або інші симптоми коронавірусної інфекції.

При ній необхідно використовувати такі препарати (дана схема підходить тільки для дорослого):

Рекомбінантний інтерферон альфа Назоферон (або аналог, але обов’язково інтерферон альфа 2b). По 3 краплі в кожну ніздрю, 5 разів на день протягом 7 днів

Рекомбінантний інтерферон альфа Окоферон або Офтальмоферон. По 1 краплі в кожне око, 3 рази на день протягом 7 днів

Вітамін С – у великих дозах – 2 гр. на добу, 7 днів

Вітамін D – за інструкцією, 7 днів

Цинку сульфат (Цинктерал) – 1 табл. 3 рази на добу під час або відразу після їжі, 7 днів

Полоскати горло слабким содовим розчином (пів-чайної ложки соди + 3 краплі йоду на склянку теплої води) кожні 4-6 годин – 5 днів від початку лікування

При підвищенні температури вище 37.5 – парацетамол. Його максимальна добова доза – 4 г; максимальна тривалість лікування – 5-7 днів

Бромгексин – 8 мг 4 рази на добу 7 днів

Клопідогрел – 75 мг 1 раз на добу, 7 днів

Дана схема лікування ефективна в перші 2-3 дні від появи респіраторних симптомів. Ідеально – до їх появи, коли ви знаєте, що є контактером першого або другого рівня.

За його словами, після такого лікування не захворіють взагалі (безсимптомний перебіг інфекції) 30% пацієнтів (в основному, це молодь, але не завжди!). Решта 70% отримують пневмонії легкого та середнього ступеня тяжкості, з якими досить легко боротися. Важкі пневмонії розвиваються тільки у тих, хто запізнився з початком цього лікування і потім не виконував рекомендації другої схеми.

Підкреслимо, що консультацію лікаря в Україні можна отримати не виходячи з дому.