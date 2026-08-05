10 тисяч доларів за «вирішення питання» із СЗЧ: майору ВСП повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру майору Військової служби правопорядку, який, за даними слідства, одержав 10 тисяч доларів США від військовослужбовця, що самовільно залишив військову частину.

Підозрюваний, який обіймав посаду старшого офіцера відділу спеціального призначення одного з територіальних управлінь ВСП Міноборони, під час службового відрядження до Харківського зонального відділу ВСП встановив місцеперебування військовослужбовця, використавши відомчі інформаційні бази.

За даними слідства, він приховав свою належність до ВСП, представився працівником ТЦК та СП і, погрожуючи можливим направленням «на нуль» або до так званого «штрафбату», переконував чоловіка, що може вплинути на його подальшу долю.

За 10 тисяч доларів США офіцер пообіцяв не повідомляти правоохоронні органи про місцеперебування військовослужбовця та не вживати заходів для його повернення на службу. Спочатку він вимагав від 5 до 7 тисяч доларів, але згодом збільшив суму до 10 тисяч. Як «гарантію» забрав у чоловіка військовий квиток і пенсійне посвідчення.

Військовослужбовець звернувся до правоохоронців, які задокументували протиправну діяльність офіцера.

25 липня 2026 року майора затримали під час одержання 10 тисяч доларів США. Під час обшуків вилучено неправомірну вигоду, мобільні телефони, документи, носії інформації, банківські картки, грошові кошти, автомобіль BMW X5, боєприпаси та інші речові докази.

Йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 832 тис. грн застави. На майно підозрюваного накладено арешт.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.