По всій Україні ДБР проводить обшуки в ТЦК

Державне бюро розслідувань у взаємодії з ГШ Збройних сил України проводить масштабну спецоперацію «Чесний призов». Слідчі дії відбуваються у понад 100 територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки різних рівнів у більшості регіонів України.

Основна увага правоохоронців зосереджена на фактах сприяння ухиленню від мобілізації за гроші, а також перевищення військовослужбовцями ТЦК службових повноважень, зокрема побиттях та катуваннях військовозобов’язаних.

Йдеться про комплексну роботу з очищення системи, а не реакція на один резонансний випадок.

Для багатьох у ТЦК сьогодні справді настав «чистий четвер».

За результатами слідчих дій очікуються затримання та повідомлення про підозру фігурантам у різних регіонах країни.