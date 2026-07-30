В Академії СБУ відбувся перший випуск офіцерів, які навчалися за циклом підготовки НАТО

У Національній академії Служби безпеки України відбувся перший випуск молодих офіцерів, які здобували освіту за стандартним циклом підготовки НАТО та починають свою професійну діяльність після чотирьох років навчання. Вручив дипломи та привітав випускників заступник Голови СБУ бригадний генерал Андрій Тупіков.

«Для всієї Служби безпеки – це важлива подія. Адже наша оперативна родина поповнюється не просто новими спеціалістами, а воїнами України. Людьми, які обрали непростий, але єдиний правильний шлях – стати на оборону нашої держави. Сьогодні завершує навчання курс, який першим набрали вже під час повномасштабного вторгнення. Курсанти розуміли всі ризики, але свідомо вирішили служити Батьківщині та захищати її незалежність», – заявив Андрій Тупіков.

За словами заступника Голови СБУ, під час навчання викладачі Академії спиралися не тільки на міжнародні стандарти. Вони також враховували і досвід Служби безпеки у сучасній війні, здобутий як на полі бою, так і у контррозвідувальній та оперативній роботі.

«Контррозвідка та інші підрозділи СБУ успішно протидіють ворогу всередині України. Наші співробітники працюють на випередження і запобігають диверсіям та терактам ще на етапі підготовки. Викривають агентурні мережі, розслідують воєнні злочини, відбивають російські атаки у кіберпросторі», – підкреслив бригадний генерал.

Під час церемонії присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять полеглих співробітників Служби та інших підрозділів Сил оборони. Серед них – полковник Центру спецоперацій «Альфа» СБУ та Герой України Дмитро Каплунов, імʼя котрого курс носив протягом періоду навчання.

«Країна як ніколи потребує сміливих ідей та фахових людей, готових втілювати їх у життя. На цьому шляху на вас також чекатимуть виклики і труднощі. Бажаю вам гідно їх долати. Завжди залишайтеся вірними військовій присязі та українському народові. Служіть із честю!», – наголосив Андрій Тупіков.