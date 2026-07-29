У Києві чоловік зарізав лікаря-хірурга просто під час медогляду в ТЦК

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Представниками Національної поліції до Подільського районного у м. Києві територіального центру комплектування та соціальної підтримки був доставлений порушник військового обліку, який не пройшов військово-лікарську комісію.

З метою усунення причини правопорушення він був направлений на проходження ВЛК до позаштатної військово-лікарської комісії №1 при Подільському районному у м. Києві територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

Близько 15 год. 30 хв. під час проходження військово-лікарської комісії в кабінеті хірурга цей громадянин наніс ножові удари лікарці, від чого вона померла.

Нападник затриманий працівниками поліції. На місці події працюють правоохоронні органи, обставини інциденту з’ясовуються, тривають слідчі дії.

Наголошуємо, що відповідно до вимог чинного законодавства громадянина буде притягнуто до кримінальної відповідальності.

✍Довідково інформуємо, що військово-лікарські комісії – це цивільни установи, які не підпорядковуються органам військового управління Збройних Сил України, Їх лікарський персонал є суто цивільними працівниками.

Київський міський ТЦК та СП