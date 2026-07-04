Четверо загиблих, серед них мати з 5-річною донькою: прокурори документують наслідки атаки на Суми

За даними слідства, 3 липня 2026 року з 21:38 до 21:46 ворог атакував Сумську громаду п’ятьма керованими авіабомбами. Під ударом опинилися об’єкти цивільної та критичної інфраструктури. Один із КАБів влучив у центральну частину міста Суми.

Унаслідок атаки загинули четверо людей: чоловіки 64 і 56 років, 33-річна жінка та її 5-річна донька.

Попередньо поранено 33 людини, серед них семеро дітей. Серед травмованих – старша сестра загиблої дівчинки, її госпіталізували.

Пошкоджено 14 багатоквартирних будинків, медичний заклад, два освітні заклади, вісім магазинів, кафе та п’ять автомобілів.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).