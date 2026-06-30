СБУ затримала агента фсб, який «зливав» ворогу локації Сил оборони в Одесі

Служба безпеки викрила та затримала поплічника фсб, який на замовлення ворога здійснював збір даних про місця дислокації Сил оборони в Одесі та Одеській області.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився місцевий мешканець, який потрапив до уваги фсб через власні публікації на підтримку кремлівського режиму та збройних угруповань рф в Телеграм-каналах.

Задокументовано, що агент відстежував пункти базування Сил оборони, по яких рашисти планували ракетно-дронові обстріли.

Найбільше рашистів цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів ЗСУ на півдні України.

Для стеження та збору даних про військові об’єкти фігурант об’їжджав місцевість на авто. Після розвідвилазок він доповідав куратору з рф у месенджері, а потім видаляв листування.

Щоб спровокувати поширення панічних настроїв серед місцевих жителів та дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в місті та області, фігурант ініціював перед куратором передачу вогнепальної зброї.

Також зловмисник передав представнику спецслужби рф дані депутата місцевої ради та військовослужбовця Національної гвардії України, яких знав особисто, як можливі цілі для ліквідації.

Співробітники СБУ завчасно викрили задум ворога і затримали агента. Під час обшуків у затриманого вилучено 3 смартфони із доказами його роботи на фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

чч. 1, 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

чч. 2, 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій);

чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.