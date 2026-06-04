Поліція Чехія довела, що митрополит РПЦ Іларіон перевозих “кокос”: поп покинув Прагу та перебуває на москві

У Чехії поліція встановила, що речовина білого кольору, виявлена під час затримання митрополита Російської православної церкви Іларіона, є кокаїном. Наразі він перебуває в Москві.

За даними правоохоронців, митрополита Іларіона затримали поблизу Праги після електронного повідомлення, яке надійшло до поліції. Під час огляду автомобіля було знайдено три пакети з білим порошком, а експертиза підтвердила, що це кокаїн.

Після двох діб затримання його відпустили, і зараз він перебуває в Москві. Там він заявляє, що в медіа його помилково подають як «російського агента».

Ми можемо підтвердити, що експертиза довела: вилучений білий порошок — це кокаїн. Йдеться про кілька грамів, які ми знайшли в автомобілі та вилучили, — повідомили у поліції.





