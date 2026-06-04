В Одесі судять зрадника України, який охороняв логістичні вантажі окупаційної влади на Херсонщині

В Одесі затримали колишнього працівника воєнізованої охорони «Укрзалізниці», який під час тимчасової окупації Херсонщини перейшов на бік ворога та охороняв вантажі окупаційної влади.

Його справа вже перебуває на розгляді суду. У травні 2025 року прокурори заочно повідомили чоловіку про підозру у державній зраді та забезпечили скерування обвинувального акта до суду.

За даними слідства, житель села Раденськ Херсонської області до повномасштабного вторгнення працював у підрозділі воєнізованої охорони «Укрзалізниці». Після захоплення регіону він перейшов на службу до окупаційної адміністрації та вступив до незаконно створеного «Херсонского отряда военизированной охраны» у складі псевдопідприємства «Херсонская железная дорога».

На посаді «стрелка» він охороняв логістичні вантажі окупаційної влади, зокрема зі зброєю.

Після деокупації правобережної частини Херсонщини обвинувачений переховувався від правоохоронних органів. Попри це, прокурори забезпечили продовження кримінального провадження: його оголосили в розшук, а в липні 2025 року обвинувальний акт за ч. 2 ст. 111 КК України було передано до суду.

28 травня 2026 року правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка та затримали його в Одесі. За клопотанням прокурора Херсонської обласної прокуратури суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Ця справа є прикладом ефективності механізму заочного правосуддя у провадженнях щодо злочинів проти основ національної безпеки. Завдяки послідовній роботі прокурорів переховування не стало перешкодою для повідомлення про підозру, передачі обвинувального акта до суду та подальшого затримання обвинуваченого.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.