СБУ і ДБР затримали посадовців, які вкрали 11 млн гривень на закупівлях генераторів для ЗСУ

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР у взаємодії із Головнокомандувачем Збройних Сил України викрили схему привласнення оборонних коштів на Чернігівщині. Протягом 2022 року фігуранти розікрали понад 11 мільйонів бюджетних гривень на закупівлях генераторів для ЗСУ.

За матеріалами справи, до оборудки причетні командир військової частини та його заступник, а також двоє директорів компаній-підрядників.

Як встановило розслідування, командування режимного об’єкта уклало контракти з афілійованими підприємствами на закупівлю генераторів за штучно завищеними цінами, а «різницю» розподілило між собою.

Йдеться про оптові партії установок на загальну суму понад 400 млн грн, які призначалися для забезпечення автономного електроживлення українських військ на передовій.

Ініційована правоохоронцями експертиза підтвердила, що фігуранти привласнили бюджетні кошти.

Крім того, генератори виявилися неготовими до використання за призначенням: для їх запуску потрібно мастило, яке не було закуплено відповідно до укладених договорів.

Наразі двом військовим посадовцям та їхнім спільникам-підприємцям повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Триває розслідування для притягнення всіх винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.