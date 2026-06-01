1 червня 2025 року — історична дата, коли СБУ провела спецоперацію «Павутина» (ВІДЕО)

Світ був вражений рівнем української майстерності, а окупанти зрозуміли: навіть глибокий тил рф більше не є недосяжним. Це був не просто удар по ворогу, а унікальна за своєю складністю операція, яка вже увійшла в підручники сучасного військового мистецтва. Вона здійснювалась за дорученням Президента України, Верховного Головнокомандувача Володимира Зеленського та під безпосереднім керівництвом генерал-лейтенанта Василя Малюка.

Спецоперація «Павутина» готувалась понад півтора року — в умовах повної таємності та максимальної конспірації. Її метою було не лише завдати масштабних втрат, а й зруйнувати ілюзію безпеки, яку в рф вибудовували десятиліттями. У визначений момент 117 FPV-дронів одночасно атакували стратегічну авіацію противника на чотирьох військових аеродромах рф: «Бєлая», «Дягілєво», «Оленья» та «Іваново». У результаті уражено 41 літак, серед яких — Ту-95, Ту-22М3, Ту-160 та А-50. Сума завданих збитків перевищує 7 млрд доларів. Особливої ваги «Павутині» надав той факт, що СБУ знищила частину «ядерної тріади» рф.

Саме нею кремль роками залякував та шантажував увесь цивілізований світ. Деталі однієї з найяскравіших та найрезультативніших спецоперацій сучасної війни дивіться у відео. СБУ продовжує методично знищувати цілі в глибокому тилу рф, відплачуючи за кожен злочин!