Сили оборони України ракетний ударом знищили взвод пітінських військових у Криму

Стало відомо, що 18 травня 2026 року було завдано удару по місцю дислокації 126-ї окремої бригади берегової оборони РФ у Перевальному в окупованому Криму. Армія РФ, за попередніми даними, втратила щонайменше 15 солдатів.

За наявною інформацією, для атаки було застосовано дві ракети та два реактивні безпілотники. Унаслідок удару пошкоджень зазнали будівлі казарм і їдальні, де перебували російські військові.

Попередньо, відомо про 15 загиблих окупантів. Ще 26 військовослужбовців РФ дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Інформація щодо наслідків атаки та втрат противника уточнюється.