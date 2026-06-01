На Хмельниччині сталася смертельна ДТП: водій фури вїхав у придорожнє кафе

41-річного водія вантажівки «Mercedes» затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 31 травня, близько 15:00 години в с. Правдівка на Ярмолинеччині.

41-річний водій вантажівки «Mercedes», житель м. Городок, не впорався з керуванням та допустив з’їзд транспортного засобу з дороги на прилеглу територію кафе «Мамина хата», де зіткнувся з припаркованими автомобілями «Opel Zafira» та «Volkswagen Touran», після чого врізався в будівлю.

У результаті ДТП 51-річна пасажирка автомобіля «Volkswagen», жителька м. Житомир, від отриманих травм загинула на місці події.

61-річний водій цієї автівки та ще дві його пасажирки 71-го та 60-ти років отримали тілесні ушкодження. Всіх травмованих госпіталізували до Ярмолинецької багатопрофільної лікарні.

Водій автомобіля «Opel Zafira» не постраждав.

Поліцейські затримали водія вантажівки в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 8 років ув’язнення.

У рамках розслідування призначено низку експертиз. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини ДТП.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області