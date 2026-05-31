Лукашенко погрожує Україні та натякнув на удар по АС

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко пригрозив ударити по одній “дуже серйозній” цілі в Україні, координати якої нібито має Мінськ, після слів командувача Сил безпілотних систем Роберта Бровді про визначення українськими військовими 500 цілей на білоруській території.

“Вони може і визначили 500 цілей – дякую, що у нас для них є 500 цілей – у нас є одна ціль дуже серйозна, з точними координатами, і зовсім неподалік від Білорусі. Вони це теж розуміють”, – сказав він.

У своїй заяві Лукашенко також принизив українських військових, назвавши їх “гарматним м’ясом”.

Цю погрозу можна вважати, як нанесення удару по одній з АС біля кордонів з Білорусю (Чорнобильська та Рівненська АС)