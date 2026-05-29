29 травня день пам’яті Сергія Кульчицького – генерал-майора, Героя України

Небесним генералом називають його не лише військові.

Він загинув на Донеччині поблизу гори Карачун під Слов’янськом. Гелікоптер Мі-8 Національної гвардії України, на борту якого був генерал-майор Сергій Кульчицький, був підбитий з ПЗРК. Тоді загинуло 12 військовослужбовців.

Народився він у Веймарі в родині офіцера, який служив у радянських військах, дислокованих у Східній Німеччині. Закінчив Уссурійське суворовське, потім – Далекосхідне загальновійськове училище. Вісім років служив у важких умовах Заполяр’я. Але як тільки Україна стала незалежною, повернувся на батьківщину своїх предків, служив у її армії.

Навесні 2014 року генерал-майор Кульчицький брав активну участь у створенні першого добровольчого підрозділу, сформованого з активістів Самооборони Євромайдану і разом з ним поїхав захищати Україну в найгарячішу точку бойових дій – місто Слов’янськ.

“В АТО його називали генералом з серцем солдата. Адже він був зі своїми підопічними постійно. Розумів: усі мають бути однією командою. Навіть були випадки, коли солдати йшли за Сергієм рядочком, як за батьком. Бо він вірою і правдою служив Україні. Робив усе заради неї, будучи на своїй посаді й був прикладом», – Надія Кульчицька, дружина Героя.

З жовтня 2022 р.в Києві є вулиця Сергія Кульчицького.