Митрополит РПЦ Іларіон втік від поліції Чехії

Митрополит РПЦ Іларіон, якого нещодавно затримувала чеська поліція через підозру у перевезенні наркотиків, раптово залишив Чехію.

Сам він заявив російським ЗМІ, що “після таких речей” вирішив поїхати з країни. При цьому офіційних звинувачень йому так і не висунули.

Але сама історія виглядає дуже дивно.

Священник, який роками представляв російську православну церкву в Європі, опиняється в центрі гучного скандалу. Поліція. Підозри. Допити. А потім швидкий від’їзд з Чехії.

І знаєте, що найбільше бісить людей у коментарях?

Що російська церква давно перестала асоціюватися у багатьох із вірою.

Для багатьох це вже не про Бога.

Це про вплив, гроші, політику та тіньові історії, які постійно спливають навколо представників РПЦ у різних країнах.

Особливо після того, як частина російських священників відкрито підтримувала війну проти України та благословляла російських військових.

І тепер ця історія в Чехії лише ще сильніше вдарила по репутації РПЦ у Європі.