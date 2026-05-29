За сприяння ГУР викрито чергового воєнного злочинця — псковського десантника, який застрелив цивільного в Бучі

За сприяння ГУР МО України слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили особу чергового воєнного злочинця ― псковського десантника зі складу російських окупаційних сил, який у березні 2022 року в тимчасово окупованому місті Буча Київської області застрелив беззбройного цивільного мешканця.

5 березня 2022 року місцевий житель 1951 р.н. вийшов із підвалу, де ховався від обстрілів, щоб нагодувати свого собаку. Окупант, який перебував у засідці, усвідомлюючи, що перед ним ― цивільна особа, здійснив прицільний постріл зі снайперської гвинтівки з відстані близько 97 метрів. Унаслідок пострілу пенсіонер отримав смертельне вогнепальне поранення голови.

Вбивство цивільного є порушенням положень Конвенції про захист цивільного населення під час війни, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій і Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

ГУР МО України публікує персональні дані російського воєнного злочинця.

бриль міхаіл івановіч, 18.05.1980 р.н. — уродженець міста остров псковської області рф. На момент скоєння злочину обіймав посаду старшого снайпера взводу снайперів 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку (в/ч 74268) 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ зс рф. Військове звання — старший сержант, особистий номер “ЕХ-914633”. Паспорт громадянина рф: серія 5807 № 926304. ІПН: 601327791278. У травні 2022 року виключений зі списків зс рф у зв’язку зі смертю.

Оскільки встановленого воєнного злочинця ліквідовано на війні, після оголошення підозри за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством цивільної особи (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України), справу буде закрито.

ГУР МО України нагадує — за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин настане справедлива відплата.