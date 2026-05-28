На росії розшукують героя “сво”, який вбиває та ґвалтує

«Сосновський маніяк» Андрій Кийко, засуджений на 25 років за серію вбивств і зґвалтувань, після вербування на війну проти України втік із військового госпіталю в Кронштадті.

Окупанти відправили серійного злочинця на фронт, дали йому зброю, а тепер не можуть знайти. Російські силовики оголосили Кийка у розшук у Ленінградській області, а місцеві пабліки пишуть, що поліція довго приховувала втечу.

Ось до чого доводить система, де маніяків і вбивць замість покарання кидають на війну. Тепер небезпека повернулася до самих росіян.