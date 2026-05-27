У Чехії померла молода студентка з України після жорстокого нападу біля школи

У чеських Пардубицях померла студентка з України Марія Шурпа після нападу поблизу Середньої промислової школи хімічної (SPŠCH).

Інцидент стався 15 травня близько 14:00 на вулиці Подєбрадській. За даними поліції, на дівчину напав студент навчального закладу. Потерпілу госпіталізували у важкому стані, але лікарям не вдалося врятувати її життя.

Після нападу поліція оточила район, організувала об’їзд та евакуювала школу. Територію також перевірили піротехніки. Підозрюваного затримали за кілька хвилин після інциденту.

За словами гетьмана Пардубицького краю Martin Netolický, причиною трагедії могли стати особисті конфлікти та ревнощі.

Навчальний заклад повідомив, що школа залишатиметься зачиненою до понеділка. Випускні іспити, заплановані на п’ятницю, також скасували. Учням, працівникам та родинам надають психологічну й кризову допомогу.

Питання насильства серед неповнолітніх останнім часом дедалі частіше обговорюють у Чехії. Найвища державна прокурорка Чехії Lenka Bradáčová раніше заявляла, що кількість тяжких злочинів серед неповнолітніх зростає.

За інформацією чеських ЗМІ.