На війні загинула Тетяна Денега з Івано – Франківська – сержант, командир взводу зв’язку

19 травня 2026 року, під час виконання бойового завдання, мужньо та самовіддано виконуючи військовий обов’язок, залишаючись вірною військовій присязі на вірність Українському народові, у населеному пункті Береза Шосткинського району Сумської області загинула сержант, командир взводу зв’язку 3 батальйону територіальної оборони військової частини А7029 ДЕНЕГА Тетяна Михайлівна, 06 травня 1983 року народження, уродженка села Сороки, жителька Івано-Франківська.

Вона віддала найдорожче — своє життя — за свободу і незалежність України, за мирне небо над нашими домівками, за майбутнє рідної землі.

У ці важкі та скорботні дні Городенківська громада щиро сумує разом із родиною, рідними та близькими Героїні, розділяючи невимовний біль втрати.

Схиляємо голови у глибокій скорботі та вдячності за подвиг Захисниці. Світла пам’ять про неї назавжди житиме у наших серцях.

Нехай Господь дарує спокій її душі, а рідним — сили пережити цю непоправну втрату.

Слова безсилі перед таким горем…

Вічна і світла пам’ять Героїні!

Герої не вмирають!