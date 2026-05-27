Найманець путіна: українські спеслужби повідомили про підозру військовому злочинцю з Боснії Давору Савичичу, яки катував українців на Київщині

Служба безпеки зібрала доказову базу на міжнародного найманця, причетного до катувань та жорстокого поводження з цивільним населенням під час тимчасової окупації Київської області у 2022 році.

Йдеться про міжнародного злочинця Давора Савичича, командира диверсійно-розвідувального загону «Волки». Цей 46-річний найманець має подвійне громадянство – Боснії і Герцеговини та російської федерації.

За наявною інформацією, Савичич перебуває у полі зору INTERPOL та правоохоронних органів Боснії і Герцеговини за незаконне формування та приєднання до іноземних воєнізованих формувань, організацію терористичної групи та участь у збройних конфліктах під час розпаду Югославії.

Також він внесений до санкційних списків Великої Британії (UK FCDO Sanctions List) та України (РНБО) як учасник воєнізованих структур, що загрожують територіальній цілісності України.

Слідством встановлено, що наприкінці 2021 року зловмисник погодився воювати у складі російської приватної військової компанії «Редут» та вербувати найманців у бойовий підрозділ під назвою «Волки».

Цей батальйон найманців у лютому-квітні 2022 року діяв у складі угруповання військ зс рф «Восток» та брав безпосередню участь в окупації населених пунктів Вишгородського та Бучанського районів Київської області.

За даними слідства, цей фігурант разом з іншими представниками російських окупаційних військ базувався в лісовій місцевості між с. Шибене та с. Красний Ріг Бучанського району Київської області.

Задокументовано, що у селі Федорівка Вишгородського району Савичич віддав наказ затримати цивільного місцевого мешканця, який ховався від обстрілів в укритті.

Найманець у супроводі 20-ти озброєних військовослужбовців збройних сил рф примусив 39-річого чоловіка вийти з укриття, наказав йому роздягнутися. Зі зв’язаними за спиною руками рашисти відвезли полоненого у ліс до місця свого базування.

Там Савичич катував цивільного – бив під час допитів прикладом автомата, намагаючись змусити дати неправдиві свідчення для російських пропагандистських ЗМІ, а його підлеглі на кілька годин прив’язували жертву до дерева разом із гранатою без чеки.

Не примусивши чоловіка до співпраці, найманець наказав йому викопати яму. Там він протягом 7 днів тримав жертву із зв’язаними руками без їжі та води, а його підлеглі продовжували побиття та знущання.

Крім того, Савичич брав участь у катуванні дружини учасника АТО, яку окупанти незаконно викрали з квартири в смт Іванків Вишгородського району. Протягом трьох днів рашисти незаконно утримували полонену в фургоні без опалення, світла, їжі, місця для сну та справляння фізіологічних потреб.

За наказом Савичича військовослужбовці зс рф привели жінку в польову палатку для проведення допиту. Фігурант погрожував жінці фізичною розправою в разі її відмови у співпраці, вимагав виказати місця перебування військовослужбовців Збройних Сил України та примушував давати інтерв’ю російським пропагандистам.

Після деокупації Київщини слідчі СБУ знайшли закатоване тіло її чоловіка в одній із ям у лісі, де базувалися окупанти. Особи, причетні до його вбивства, наразі встановлюються слідством.

На підставі зібраних доказів, зокрема показів свідків та матеріалів з відкритих джерел, слідчі СБУ заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Також слідством встановлено, що з листопада 2022 року по січень 2023 року за результатами доукомплектування та реорганізації диверсійно-розвідувальний загін «Волки» переформатовано в 1-шу добровольчу розвідувально-штурмову бригаду, яка ввійшла до складу «добровольчого корпусу» гу гш зс рф (більш відомого як гру). Саме там проходить військову службу полковник Давор Савичич, який зараз під кураторством гру займається вербуванням іноземних бойовиків.

Оскільки фігурант переховується від правосуддя на території російської федерації, тривають комплексні заходи для притягнення найманця до відповідальності Крім того, Інтерполом Савичича внесено до баз даних організації та оголошено в міжнародний розшук.

Документування проводили співробітники Головного управління СБУ у м. Києві та Київській області спільно з працівниками Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.