У Дніпрі через напад собаки дитині ампутували ногу

Керівник Слобожанської окружної прокуратури затвердив та направив до суду обвинувальний акт стосовно власниці собаки, внаслідок нападу якої 13-річна дівчинка зазнала тяжких тілесних ушкоджень і втратила ногу.

Слідством встановлено, що жінка не забезпечила належне утримання тварини на території домоволодіння, хоча порода собаки потребує підвищених заходів безпеки.

Нагадаємо, 4 березня 2026 року в одному із сіл Дніпровського району собака напала на дитину, яка поверталася зі школи. Дівчинку у тяжкому стані госпіталізували до лікарні, однак попри зусилля медиків їй довелося ампутувати кінцівку.

Дії обвинуваченої кваліфіковано за ст. 128 КК України.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в суді.