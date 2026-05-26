СБУ затримала на Одещині мера, який намагався «заробити» на будівництві нової електростанції в регіоні

Служба безпеки затримала міського голову одного із міст Одеської області, який вимагав хабарі під час модернізації енергетичної інфраструктури південного регіону.

Як встановило розслідування, посадовець намагався одержати неправомірну вигоду у розмірі 35 тисяч доларів США від представника компанії з іноземними інвестиціями.

За цю суму мер обіцяв міжнародним підрядникам безперешкодне погодження дозвільної документації на будівництво вітроелектростанції у портовому місті.

Цей проєкт мав стати альтернативним джерелом енергопостачання для житлової забудови та соціальних об’єктів місцевої громади. Серед них: лікарні, школи і дитячі садки.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність фігуранта і затримали його на передачі хабаря.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Також буде вирішуватися питання про обрання міри запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Одеській області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва обласної прокуратури.