У Чехії з наркотиками затримали російського митрополита Іларіона

Сам митрополит заявив, що це була “провокація”. Однак 2024 року його вже звинувачували в домаганнях до його ж 20-річного келейника.

Митрополита Іларіона (в миру — Григорій Алфєєв) затримала влада Чехії 24 травня. Це сталося в Карлових Варах, куди Іларіона, який раніше очолював Будапештсько-Угорську єпархію РПЦ, відправили на служіння наприкінці 2024 року.

За словами митрополита і його захисту, співробітники поліції не повідомили ясних причин зупинки, пов’язаних із можливим порушенням правил дорожнього руху, і одразу розпочали огляд автомобіля. Під час огляду в багажному відділенні було виявлено чотири невеликі контейнери з речовиною білого кольору. Склад, походження і характер речовини має бути встановлено тільки компетентною експертизою.

Сам Іларіон назвав те, що відбувається, провокацією: “Я не маю і ніколи не мав жодного стосунку до незаконного обігу наркотичних засобів. Для мене, як для священнослужителя, саме припущення про подібне є безумовно помилковим. Я наполягаю на повній, незалежній і процесуально бездоганній перевірці того, що сталося”.

Адвокат митрополита Іларіона, голова громадського Єврейського національного фонду в Чехії Міхал Пацовський стверджує, що на автомобіль ієрарха РПЦ “фактично чекали” дві поліцейські машини. Підстави для зупинки поліцейські не назвали, а документи вимагали не тільки у водія, а й у священика. Також, за словами адвоката, Іларіона повели в магазин за автозаправкою і не дозволили йому спостерігати за оглядом автомобіля.

Сам росіянин уже скаржився, що йому нібито погрожували і виганяли з Європи: автори погроз “пов’язували присутність митрополита Іларіона в Карлових Варах з його російським походженням, церковною приналежністю і служінням у храмі Московського Патріархату”.