Далекобійні удари СБУ поступово наближають справедливий мир для України, – т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара

Далекобійні удари та спецоперації Служби безпеки поступово компенсують різницю у військово-технічному та мобілізаційному ресурсах між Україною та рф і наближають справедливий мир. Про це заявив т.в.о. Голови СБУ генерал-майор Євгеній Хмара під час відкриття виставкового проєкту «Шлях героїв. Пам’яті Симона Петлюри» у Національному музеї історії України.

«Своїми асиметричними операціями та спеціальними заходами ми поступово боремо нерівність на полі бою і наближаємо такий очікуваний для всієї країни мир», – підкреслив т.в.о. Голови Служби генерал-майор Євгеній Хмара.

Нагадаємо, що лише за минулий тиждень СБУ завдала кількох ударів далекобійними дронами по важливих логістичних об’єктах ворога, його військових підприємствах, складах та базах на тимчасово окупованих територіях та в глибині країни-агресора.

Зокрема, бійці Служби влучили у хімічний завод «Метафракс Кемікалс», який знаходиться за 1700 кілометрів від кордону з Україною, та у виробничо-диспетчерську станцію «Второво» у Володимирській області рф, а Центр спецоперацій «Альфа» – уразив штаб російських ефесбешників на ТОТ.

Також під час відкриття виставкового проєкту Євгеній Хмара звернув увагу, що історичний досвід є надзвичайно цінним у сучасній війні, а українським воїнам варто вивчати уроки з минулого.

«Важливо будувати містки між людьми, які століттями відстоювали нашу державу, і нашим сьогоденням. Вони надихають нас продовжувати цю справу. Служба безпеки України та інші Сили оборони докладають максимум зусиль, щоб бути гідними їхньої пам’яті», – підкреслив Євгеній Хмара.

Очільник СБУ подякував організаторам заходу за збереження історичної спадщини. На виставці представлено понад 200 артефактів, які ілюструють перебіг визвольних змагань першої чверті ХХ століття. Більшість з них – представлені в Україні вперше.

Експозиція сформована з експонатів колекції Військово-історичного музею та архіву Української вільної академії наук у Канаді. Українська еміграція зберігала їх для того, щоб передати країні після відновлення незалежності.