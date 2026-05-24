У боях за Україну загинув 23-річний британський доброволець

У боях за Україну загинув 23-річний громадянин Великої Британії Ейртон, який служив у підрозділі, що воював на боці українських сил.

Мати загиблого, яка попросила називати її Наташа, підтвердила смерть сина та назвала його “сильним і неймовірно сміливим”.

За її словами, в Ейртона залишився 10-річний брат. Родина повідомила, що він мав отримати нагороду за хоробрість за врятоване життя, однак не встиг цього зробити.

Міністерство закордонних справ Великої Британії заявило, що перебуває на зв’язку з родиною та українською владою і надає необхідну підтримку.

Загиблий мав військовий досвід: з 12 років він був учасником кадетського руху при Королівських повітряних силах Великої Британії (RAF), а у 17 років вступив на службу до RAF. У 2025 році він приєднався до підрозділу, що воював на боці України.