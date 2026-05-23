У Латвії впав і вибухнув безпілотник

У суботу, 23 травня, безпілотник впав у озеро Дридзіс у муніципалітеті Краслава, що у Латвії, та вибухнув. Інформації про постраждалих немає.

Зазначається, що інформацію про падіння БпЛА надійшло від мешканців Комбульського округу. Дрон вибухнув після зіткнення з водою. У поліції повідомили, у результаті інциденту ніхто не постраждав. На місці було знайдено уламки, які, ймовірно, належать безпілотному літальному апарату.

За даними влади, сенсори не виявили безпілотника, який перетнув повітряний простір Латвії. Саме тому сповіщення про потенційну загрозу не було надіслано.

