Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви Гетьмана Богдана Хмельницького

Вироблений вручну шведськими майстрами артефакт було передано міністру закордонних справ України Андрію Сибізі в ході його візиту до Королівства Швеція.

«Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Стенергард ми домовилися про це ще минулоріч в Ужгороді, і я дякую їй за втілення цих домовленостей», — зазначив глава МЗС.

Андрій Сибіга додав, що сьогоднішня подія продовжує втілення важливої ініціативи Президента Володимира Зеленського з повернення історичних постатей, артефактів і спадщини.

Довідково: Після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена, а згодом, під час Північної війни, потрапила до Швеції як військовий трофей і зберігається тут століттями.

Високо цінуємо підтримку Швеції. Дякуємо Музею шведської армії та шведським майстрам за виготовлення автентичного зразка цього унікального артефакту.