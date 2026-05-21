fbpx
Суспільство

Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви Гетьмана Богдана Хмельницького

  • admin
  • Коментарі Вимкнено до Швеція передала Україні унікальну репліку бойової хоругви Гетьмана Богдана Хмельницького

Вироблений вручну шведськими майстрами артефакт було передано міністру закордонних справ України Андрію Сибізі в ході його візиту до Королівства Швеція.

«Сьогодні ми повертаємо з небуття важливий артефакт української спадщини. Зі шведською колегою Марією Стенергард ми домовилися про це ще минулоріч в Ужгороді, і я дякую їй за втілення цих домовленостей», — зазначив глава МЗС.

Читайте також:  28 квітня 1947 року відбулася антиукраїнська операція “Вісла”

Андрій Сибіга додав, що сьогоднішня подія продовжує втілення важливої ініціативи Президента Володимира Зеленського з повернення історичних постатей, артефактів і спадщини.

Довідково: Після битви під Берестечком 1651 року оригінальна хоругва була втрачена, а згодом, під час Північної війни, потрапила до Швеції як військовий трофей і зберігається тут століттями.

Читайте також:  Заява «Народного Рух України» щодо протидії антидержавній діяльності структур, пов’язаних із так званою УПЦ МП

Високо цінуємо підтримку Швеції. Дякуємо Музею шведської армії та шведським майстрам за виготовлення автентичного зразка цього унікального артефакту.

Переглядів: 5

Читайте також: