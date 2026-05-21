Прах полковника Андрія Мельника вже в Україні

Важлива подія у відновленні історичної справедливості та національної пам’яті – в Україну повернули прах провідника українського державницького руху, полковника армії УНР, другого голови Проводу Організації українських націоналістів (ОУН) Андрія Мельника та його дружини Софії Федак-Мельник. Після десятиліть вимушеної чужини, вигнання та поневірянь видатні діячі нарешті повертаються на рідну землю.

Урочиста церемонія зустрічі та ритуал повернення відбулися сьогодні, 21 травня, на українсько-словацькому кордоні в межах пункту пропуску «Ужгород». У заходах взяли участь заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Словацькій Республіці Мирослав Кастран, керівництво Закарпатської ОВА та обласної ради, міста Ужгорода, військовослужбовці Державної прикордонної служби України та Національної гвардії, а також ветерани, пластуни, ліцеїсти і духовенство.

Повернення видатного подружжя на Батьківщину саме через Закарпаття є глибоко символічним, адже Андрій Мельник як голова ОУН безпосередньо долучився до створення Карпатської Січі – легіону воїнів Карпатської України. Сам Андрій Мельник був одним із найближчих соратників Євгена Коновальця та в’язнем нацистських концтаборів, а його вірна супутниця життя Софія – невтомною хранителькою національних традицій.

Присутні на церемонії вшанували хвилиною мовчання пам’яті подружжя Мельників та всіх звитяжних воїнів, які в різні епохи боролися і продовжують відстоювати українську державність на полі бою сьогодні.

Цей захід став важливим кроком у межах президентської ініціативи зі створення Національного Пантеону Героїв, що є фундаментальною складовою формування нових традицій національної пам’яті та зміцнення української ідентичності.

Після завершення ритуалу на кордоні прах повезли до Києва, де Андрій Мельник та його дружина знайдуть свій вічний спочинок у рідній землі. Україна повертає не лише прах своїх визначних діячів – вона повертає свою історичну тяглість, державницьке мислення та своїх Героїв, чия боротьба залишається головним дороговказом для сучасної нації.