На фронті загинув священник ПЦУ Леонід Сульжик

На війні загинув священник Леонід Сульжик – колишній клірик Рівненської єпархії ПЦУ, який упродовж багатьох років звершував своє пастирське служіння на Березнівщині, а в час важких випробувань для України став на захист рідної землі.

“Отець Леонід був не лише священником біля престолу Божого, але й людиною великого серця, яка не змогла залишитися осторонь болю свого народу. Коли Україна стікає кров’ю, коли тисячі родин щодня живуть між молитвою і страхом, він обрав шлях жертовності та служіння своєму народові до кінця.

Особливо боляче усвідомлювати, що людина, яка колись підносила молитви за мир, за воїнів і за Україну у храмі, сама стала воїном на передовій цієї страшної війни. Він пішов туди, де сьогодні вирішується майбутнє нашої держави, де щодня люди віддають найдорожче – власне життя – за свободу ближніх”, – зазначили в єпархії.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що життя захисника обірвалося 17 січня 2025 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Тривалий час військовослужбовець вважався зниклим безвісти, однак тепер його загибель підтверджено офіційно.