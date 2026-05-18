На Черкащині ТЦК своїло напад на ветерана з родиною

16.05.2026 року, на території Чигиринського району, працівниками ТЦК та СП був зупинений автомобіль, яким керував доброволець, діючий військовослужбовець на реабілітації, інвалід війни (ампутовано ногу), має бойові нагороди, іменну зброю, бойовий сержант на ім’я Володимир. В автомобілі також знаходилася дружина з дитиною.

Подальші події не вкладаються ні в які нормативно-правові чи просто людські відносини.

Це був напад злочинців на ветерана з родиною. Польова дорога, група осіб в камуфляжі, пістолет, патрон в патронник, газ в салон в автомобіля, погрози вбивством.

За декілька хвилин прибув екіпаж поліції, вибачення, спроба залагодити конфлікт.

Володимир був не проти, але працівник ТЦК відмовився від спілкування, пішов і замкнувся в своєму автомобілі.

Ветеранська спільнота вимагає від керівників Черкаської області взяти під особистий контроль дану справу та щоденно проводити інструктажі груп оповіщення, з метою недопущення подібних випадків.