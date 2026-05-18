Легендарний закарпатець Іван Фірцак, відомий завдяки надзвичайній фізичній силі під сценічними прізвиськами «Іван Сила» та «Кротон»

Іван Фірцак народився в червні 1899 року в селі Білки, що на Іршавщині.

Ще в юності він став артистом цирку й згодом побував у понад 60-ти країнах світу, вражаючи публіку своєю неймовірною міццю та перемогами. Фірцак був чемпіоном Чехословаччини з важкої атлетики і боротьби, а також чемпіоном Європи з культуризму.

Стронгмен здобув чимало перемог у поєдинках із відомими борцями світу. З рук британської королеви отримав шолом і пояс, оздоблені золотом та діамантами (саме вони на фото), а американська преса називала його найсильнішою людиною ХХ століття – «Залізною людиною» та «Залізним королем».

У 1920–1930-х роках силачі часто виходили на сцену в тигрових чи леопардових шкурах, щоб підкреслити образ «сучасного Геракла». Такий костюм натякав на античну силу, відкривав м’язи й додавав виступу екзотики та видовищності.

Самі родичі Івана Фірцака багато матеріалів про нього не зберегли, бо не думали, що «Кротон» стане такою зіркою.

