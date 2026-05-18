Біля Тернополя сталося смертельне ДТП: тіло загиблого водія “Audi” діставала з авто бригада рятувальників

16 травня о 15:32 рятувальники отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на автодорозі Е-50, приблизно за 3 км від міста Тернопіль.

На місці події було встановлено, що відбулося зіткнення вантажного автомобіля Mercedes-Benz Actros 1842 LS та легкового автомобіля Audi 80.

Внаслідок аварії водій легкового автомобіля, чоловік 1964 року народження, від отриманих травм загинув на місці події.

До ліквідації наслідків ДТП залучалося рятувальне відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання провели роботи з деблокування тіла загиблого водія з понівеченого автомобіля та передали його працівникам поліції.

Окрім деблокування тіла загиблого, рятувальники здійснили першочергові заходи для недопущення виникнення пожежі та забезпечення безпеки інших учасників дорожнього руху на місці аварії.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.