Праві сили України закликають долучатися до антиміграційних протестів: “Україна для українців”

Звернення Проводу НВР «Правий сектор»

Останнім часом через засоби масової інформації, публічні виступи окремих представників влади та великого бізнесу в суспільстві дедалі активніше просувається ідея про необхідність масового завезення в Україну кількох мільйонів трудових мігрантів із третіх країн. Під прикриттям демографічної кризи та дефіциту робочої сили, спричиненого війною, влада намагається подати це як єдиний шлях вирішення економічних проблем.

Однак короткострокове закриття кадрового дефіциту несе за собою низку довгострокових ризиків і загроз для держави, суспільства та національної єдності. Йдеться не лише про економіку, а й про питання соціальної стабільності, культурної спадкоємності, безпеки та збереження національної ідентичності.

Найбільш цинічним є те, що значна частина лобістів цієї ідеї жодним чином не пов’язує власне майбутнє та майбутнє своїх дітей з Україною. Для них держава – лише ресурс для особистого збагачення, з перспективою комфортного життя за кордоном після завершення своєї діяльності тут.

Провід Національно-Визвольного Руху «Правий Сектор» звертається до націоналістичних, націонал-патріотичних і консервативних партій, громадських організацій, окремих активістів та блогерів, а також до традиційних Церков і релігійних організацій із закликом долучитися до створення широкої коаліції, здатної протистояти цим викликам.

Пропонуємо створити Координаційну раду, яка розробить комплекс заходів для недопущення реалізації владної ініціативи: інформаційних, просвітницьких, правозахисних, юридичних та протестних.

Лише спільними зусиллями можливо сформувати дієвий суспільний спротив рішенням, що можуть мати негативні наслідки для майбутнього України.

PS Запрошуємо спільно з рухом «Підпілля» на акції протесту, що відбудуться у містах України 23-24 травня 2026 року.