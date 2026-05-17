Авіація рф знову нанесла удар по Білгородській народній республіці

В Бєлгороді авіаційна бомба, яка відірвалась з російського ж літака, впала на будинок в приватному секторі. Вона не розірвалась, але все ж вбила власника будинку — росЗМІ

Станом на травень 2026 року основними причинами обстрілів Білгорода з боку самої РФ та падіння боєприпасів на територію області є технічні несправності застарілої зброї, помилки пілотів та використання тактики провокацій.

Технічна несправність та «недольоти»:

Значна частина російських ракет, які запускають по Україні (зокрема по Харкову), є застарілими або мають виробничі дефекти. Через це вони часто виходять з ладу відразу після пуску та падають на житлові квартали Білгорода та області.

«Позаштатне сходження» авіабомб:

Російська авіація активно використовує керовані авіаційні бомби (КАБ). Через дефекти механізмів розкриття крил або помилки екіпажів ці бомби регулярно падають на російські населені пункти під час польоту до кордону з Україною.

Інформаційні провокації:

Військові експерти зазначають, що РФ може свідомо обстрілювати власні прикордонні території для мобілізації місцевого населення та виправдання подальшої ескалації війни проти України.

Робота російської ППО:

Вибухи в місті часто стаються через роботу російських систем протиповітряної оборони, уламки від яких падають на цивільні об’єкти.